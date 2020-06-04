3 yaşında kaybolan McCann soruşturmasında yeni gelişme Almanya'da savcılık Portekiz'de 2007 yılında kaybolan 3 yaşındaki Madeleine McCann'ın katil zanlısı olabilecek 43 yaşındaki Chistian B. isimli bir Almanın gözaltına alındığını açıkladı.

Almanya'da savcılık Portekiz'de 2007 yılında kaybolan 3 yaşındaki Madeleine McCann'ın katil zanlısı olabilecek 43 yaşındaki Chistian B. isimli bir Almanın gözaltına alındığını açıkladı.

Portekiz'de 2007 yılında kaybolan Madeleine McCann adlı 3 yaşındaki İngiliz kız çocuğunun katil zanlısı olabilecek 43 yaşındaki Chistian B. isimli bir Almanın göz altına alındığı açıklandı. Braunschweig Cumhuriyet Savcılığı, Portekiz'de yaklaşık 13 yıl önce kaybolan Madeleine McCann'ın öldüğünü varsaydıklarını açıklayarak, 43 yaşındaki zanlı Alman hakkında soruşturmanın cinayet şüphesi üzerine yürütüleceğini duyurdu. Braunschweig Cumhuriyet Savcılığı sözcüsü Hans Christian Wolters, zanlı "Christian B'nin, Madeleine'ın son kez görüldüğü Portekiz'in Praiada Luz bölgesinde olduğunun tespit edildiği bu ip ucundan yola çıkan polisin daha öncede çocuk istismarı yaptığı gerekçesiyle hapis yatan 43 yaşındaki Alman Chistian B.'yi yakın takibe alarak soruşturmayı sürdürmesinin neticesinde katil zanlısına ulaşıldığını açıkladı.

Madeleine McCann, anne babası ve ikiz kardeşleriyle Portekiz'de tatilini geçirdiği sırada 3 Mayıs 2007'de bir otel odasında yalnız bırakıldığı gece kaybolmuştu.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İHA