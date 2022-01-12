3 yaralının uzlaşma teklifi, 80 çocuğun yüzünü güldürdü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolünü kaybettiği otomobiliyle yol kenarındaki restoranın bahçesine dalan Ahmet Sarıdemir, yaraladığı 3 kişiyle uzlaşma yoluna gitti. Yaralananların talebiyle 80 çocuğa ayakkabı, mont hediye edip, 100 fidan bağışı yapan Sarıdemir, Kızılay'dan ilk yardım eğitimi alınca ceza almaktan kurtuldu.

Kaza, geçen yıl ağustos ayında Hallaçlar Mahallesi, 3003 Sokak'ta meydana geldi. Başkarcı Mahallesi'nden Adalet Mahallesi yönüne giden Ahmet Sarıdemir, yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek yol kenarındaki restoranın bahçesine daldı. Restoranda yemek yiyen Bensu Kaska, Prof. Dr. Yakup Kaska ve Doç. Dr. Arzu Kaska yaralandı. 3 yaralı hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazanın ardından Ahmet Sarıdemir hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık, soruşturma dosyasını uzlaştırmaya yönlendirdi. Olayın tarafı Bensu Kaska, Prof. Dr. Yakup Kaska ve Doç. Dr. Arzu Kaska, sürücü Sarıdemir ile bağış yapması ve ilk yardım alması konusunda uzlaştı. Kaska ailesinin talebiyle Zehra-Nihat Moralıoğlu Ortaokulu'nda okul idaresinin belirlediği 80 öğrenciye mont ve ayakkabı yardımı yapması, 100 fidan bağışında bulunması ve Kızılay'dan ilk yardım eğitimi alması istenen Sarıdemir, teklifi kabul edip şartları yerine getirince ceza almaktan kurtuldu. Sürücü Sarıdemir tarafından alınan ayakkabı ve montlar, Prof. Dr. Yakup Kasa ve ailesi tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.