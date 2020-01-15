3 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi
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3 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Almanya vatandaşı 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği açıkladı.

15.01.2020 21:14 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:14
3 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, vatandaşı 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği açıkladı. 

'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 3 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi. 


Kaynak: DHA
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