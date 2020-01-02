3 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi
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3 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği açıkladı.

02.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:34
3 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği açıkladı. 

'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bugün İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edilmiştir" denildi. 


Kaynak: DHA
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