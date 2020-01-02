3 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği açıkladı.
02.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:34
İÇİŞLERİ Bakanlığı, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bugün İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA