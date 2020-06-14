3 uyuşturucu zanlısından 2'si tutuklandı
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3 uyuşturucu zanlısından 2'si tutuklandı

Karaman'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

14.06.2020 21:08 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:20

Karaman'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ali K, Fikret Y. ve Remzi K'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 1 kilo toz esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede zanlılardan Ali K. ve Fikret Y. tutuklanırken, Remzi K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 uyuşturucu zanlısından 2'si tutuklandı

Kaynak: AA

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