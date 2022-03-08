3 üniversite ve 3 ülke sanat için bu kez Makedonya'da bir araya geldi

Türkiye, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan üniversite öğrencilerine ait eserlerden oluşan serginin ikincisi Uluslararası Balkan Üniversitesi 365 Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'den Trakya Üniversitesi, Kuzey Makedonya'dan Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Sırbistan'dan Uluslararası Novi Pazar Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "3 Üniversite, 3 Ülke Beraber Uluslararası Öğrenci Sergisi"nin ikincisi Kuzey Makedonya'da gerçekleştirildi. Uluslararası Balkan Üniversitesi ev sahipliğinde 365 Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, üç farklı ülke ve üniversiteden 60 öğrencinin eseri yer aldı. Aralık ayında ilki Türkiye'de, Şubat ayında ikincisi Üsküp'te açılan sergi, Mayıs ayında ise Novi Pazar'da sanatseverlerle buluşacak.

Baskı resim, desen, fotoğraf, grafik tasarım ve resim gibi çalışmalardan oluşan serginin açılışına Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem ve yönetim kurulu üyeleri, Uluslararası Novi Pazar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehim Huskovic, Uluslararası Balkan Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dzemil Betkovic, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dzemil Betkovic, 365 Sanat Galerisi'nde "3 Üniversite, 3 Ülke Beraber Uluslararası Öğrenci Sergisi", ve "Girih Uluslararası Sanat Sempozyumu" olmak üzere aynı zamanda iki sergi gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "3 Üniversite, 3 Ülke Beraber Uluslararası Öğrenci Sergisi projesinin Novi Pazar'da bitmemesini umut ediyorum. Türkiye ve Balkanlardan farklı üniversitelerin de bu projeye dahil olmalarını diliyorum. Bu proje konusunda çok istekliyiz ve bu projeye kendimizi adadık. Bu fikir diğer üniversitelere de yayılarak canlı tutulmalıdır. Konuklarımız bugün 365 Sanat Galerisi'nde iki sergiye tanıklık ediyor. Biri bizim sanat kolonimizi temsil ediyor. Eylül ayı içerisinde Mavrovo, Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilen Sanat Sempozyumu'nda yapılan çalışmalar bulunuyor. İçerisinde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün'ün de çalışmasının bulunduğu 12 sanatçının sanat eseri yer alıyor. Diğeri ise, öğrencilerin sanat çalışmalarının yer aldığı sergi. Böylece öğrenci ve sanatçıların çalışmalarını bir araya getirdik" şeklinde konuştu.

Sergi açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Türkiye ve Balkanlar'dan üç üniversite iş birliğiyle bir sanat etkinliğine imza attıklarını belirterek, "Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde olmak bizi mutlu ediyor. Çünkü Trakya Üniversitesi olarak Balkanlar bizim için büyük önem taşıyor. Ayrıca aynı kültürü paylaştığımız. Balkanlarda bulunmak bizleri kendi ülkemizde gibi hissettiriyor. Öğrencilerimizin işlerinin bir arada sergilenerek etkileşim içinde olmaları ve ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına anlamlı olduğunu düşünüyorum. İlk sergi üniversitemizde gerçekleştirildi ve Novi Pazar'dan 20'ye yakın öğrenci gelerek atölyelerimizi gezme imkanı buldular. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki eğitime tanık oldular. Gelecek sergi Novi Pazar'da gerçekleşecek ve öğrencilerimizin çalışmaları orada da bir araya gelecek. Sanat evrensel ve bu nedenle aynı dili konuşuyor olmak ve bir arada bulunmak bizler için önemli" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sergi alanı gezildi.

Sergi öncesinde; Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün ve Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atabey, Kuzey Makedonya Radyo Televizyonu Türkçe yayınlarına sergiye ilişkin bilgiler verdi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Spor