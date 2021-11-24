3 üniversite değiştiren engelli öğretmen Serap: Cehaletle savaşıyorum

ISPARTA (DHA) - ISPARTA'da kas hastalığı nedeniyle asker olma hayalinden vazgeçen Serap Akın (38) mücadeleden vazgeçmeyip öğretmenlik için adım attı. Engelli nedeniyle 3 üniversite değiştirmek zorunda kaldığını anlatan Akın, "Hayalim sekteye uğradı. Ben de eğitim ordusuna katılmaya karar verdim. Askerde değilim ama bir ordudayım. Burada cehaletle savaşıyorum" dedi.

Isparta İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu'nda İngilizce öğretmenliği yapan Serap Akın, doğuştan kas hastalığı nedeniyle 5 yıl önce tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. 8 yaşından sonra rahatsızlığı ilerleyen Akın, azmi ve başarısıyla çevresine örnek oldu. Çocukluk hayali olan asker olma hayalini rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştiremeyen Akın, eğitim ordusunun neferi olmaya karar verdi. Üniversite eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra 6 yıldır İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Akın, bu süreçte kaleme aldığı 'Engelsizsiniz' kitabıyla da engelli bireylerin sıkıntılarına dikkat çekti.

"Bazı öğretmenlerin 'Engelliden öğretmen olmaz', 'Biz bunu okula almayız' gibi söylemleriyle, herkesin yaşadığı problemleri ben de yaşadım. Ama bunların hepsini aştık."