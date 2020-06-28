3 üniversite bitirdi, çiğ köfte ile iş hayatına atıldı
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3 üniversite bitirdi, çiğ köfte ile iş hayatına atıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 3 üniversite bitiren Ebru Biçer, girişimci oldu, açtığı çiğköfte salonuyla iş hayatına atıldı.

3 üniversite bitirdi, çiğ köfte ile iş hayatına atıldı
28.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:08

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 3 üniversite bitiren Ebru Biçer, girişimci oldu, açtığı çiğköfte salonuyla iş hayatına atıldı.

32 yaşındaki Ebru Biçer, ilk olarak Mersin Üniversitesinde Harita Kadastro bölümünü okudu. Ardından Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olan Biçer, daha sonra İstanbul Gelişim Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden yüksek lisans yaptı. Bir taraftan atanmak için mücadele eden genç kadın, ailesinin de desteğiyle ilçede çiğköfte salonu açarak iş hayatına atıldı, aile bütçesine katkı sağlamaya başladı.

Okumayı çok sevdiğini ve okumanın insana çok şey kattığını belirten Ebru Biçer, "Ben ilk olarak Mersin Üniversitesinde Harita Kadastro bölümünü bitirdim. Daha sonra Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldum. En son olarak da İstanbul Gelişim Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği yüksek lisansımı tamamladım. Akabinde KPSS ile uğraşmaya başladım. KPSS'ye çalıştım ama atamam olmadı. Memleketime dönünce kendi ekonomik özgürlüğüm açısından bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ben üniversite yıllarında çiğköfteyi çok severdim. Buradan yola çıkarak bu alanda ne yapabilirim diye düşündüm. İlçemde de çiğköfte salonu olmayınca burada neden olmasın dedim. Hem iş hayatına memlekette farklı bir adım atmış oluruz, hem de ben ekonomik özgürlüğümü de ilerletebilirim diye düşündüm. Bu şekilde başladığımız bu yolda başarılı şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. İş yerimizi açalı kısa bir süre oldu ama, hem ailem, hem de yöre halkımız bana çok destek oldu. İşlerimizin iyi gittiğini ve daha da iyi olacağını düşünüyorum"dedi.

"Ülke olarak kadın girişimcilerin desteklendiği bir dönemdeyiz"

İlçelerinde eğitime, üretime ve kadına büyük değer verildiğini aktaran Biçer, "Ülke olarak kadın girişimcilerin desteklendiği bir dönemdeyiz. Şu anda bir pandemi sürecimiz var ama kadın girişimcilere desteği ve gösterilen önemi çok fazla duyuyoruz, görüyoruz. Burada ne yapılabilir. Üretime nasıl destek verilebilir diye düşündük. Evde oturunca sizi çalışmaya dürtüleyen bir şey oluyor aslında. Hem ekonomi açısından, hem de üretim açısından şanslıyız. Yaşadığım coğrafya hem eğitime, hem kadına, yapacağınız girişime önem veriyor. Üretimi destekliyor. İşte bu noktada ilerlemeyi düşündüm"ifadelerini kullandı.

Kendisi gibi evde atama bekleyen arkadaşlarına da önerilerde bulunan Biçer, "Okulu bitirmiş evde oturan kadın arkadaşlarıma özellikle tavsiyem şudur ki, KPSS süreci çok zor bir süreç. Bu süreçle tam 7 yıldır uğraşıyorum. Hatta daha fazla uğraşan insanları biliyorum. Bir yerden iş hayatına adım atmak zorundayız. Bir yerden başlayıp ilerlemek zorundayız. Daha önce ki koşullarım beni bu noktaya getirdi. İyi de oldu. Bence daha iyisi de olacak. Sizin için de neden olmasın diyelim. Sevdiğiniz şeylerle kocaman bir adım atın"diyerek tavsiyede bulundu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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