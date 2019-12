06.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:52

3'üncü Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali Ödül töreni gerçekleştirildi

Çanakkale'de, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali'nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) iş birliğiyle İÇDAŞ Kongre Merkezinde düzenlenen ödül törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kasım, İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı ve Festival Başkanı Prof. Dr. Hülya Önal ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program konserle devam etti.

İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı ve Festival Başkanı Prof. Dr. Hülya Önal, gelenek oluşturmak üzere çıktıkları bu yolun henüz başında olduklarını söyleyerek, Hazırlıklarını 1 yıl boyunca ilmek ilmek dokuduğumuz festivalimizin üçüncü yılında da dolu dolu bir 3 gün yaşayarak ödül töreni gecemize kadar geldik. Sadece festivalimizde değil yaptığımız tüm bilimsel ve sanatsal çalışmalarımızın, projelerimizin ve etkinliklerimizin en iyisini yapmak üzere daha çok çalışmayı, daha çok üretmeyi bu özel törenle yaşıyor olmanın verdiği görev ve sorumluluk olarak görüyoruz dedi.

Festivale 3 gün boyunca ulusal ve uluslararası çok sayıda kısa film katıldı. Jüri üyeleri tarafından değerlendirilen filmler belirlendi. Festivalde, The 'Mother Of All Flowers (İlk Çiçek)' adlı kısa filmiyle Merve Çaydere Dobai 1'inci olarak 7 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. 2'nci olan 'Acil Çırak Aranıyor' kısa filmiyle Osman Çakır 5 bin TL, 3'üncü olan 'Servis' adlı kısa filmiyle Ramazan Kılıç 3 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Dereceye giren filmlere ödülleri takdim edildi.

3'üncü Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali ödül töreni, birinciliği kazanan The Mother Of All Flowers (İlk Çiçek) adlı kısa filmin gösterimiyle son buldu.

Kaynak: DHA

