3'üncü Mehmet'in İlaç Havanı Bafra'daki Antikacıda

OSMANLI padişahlarından 3'üncü Mehmet'e ait olduğu belirtilen ilaç havanı, Samsun'un Bafra ilçesindeki bir antikacıda satışa çıkarıldı.

Bafra'da antika meraklısı Hayrullah Yılmaz, işlettiği çay ocağında antika eşya biriktirmeye başladı. Hayrullah Yılmaz, topladığı antika eşyaları koyacak yer bulamayınca antikacı dükkanı açtı.

Eski eşyaların çocukluğundan beri ilgisini çektiğini ifade eden Yılmaz, "Şu anda elimde birçok eser mevcut. En eski eser ise Osmanlı'nın 13'üncü padişahı olarak tahta çıkan 3'üncü Mehmet'in ilaç havanıdır. Üzerinde kendi yazısı ile bir şiiri mevcut olduğu biliniyor. Bu eser tamamen padişahın kendi şahsına aittir. Belgemizde mevcuttur. İstanbul'da bu tür eserlerin mezadı olur. Oradan bir davet geldi. 'Eseri 20 bin liradan açık arttırmaya koyalım' dediler. Fakat ben, henüz kabul etmiş değilim. Ayrıca uzmanlar tarafından şahsına ait imzası da olduğu belirtildi" dedi.

- Samsun