3'üncü Lig'de liderlik yarışı
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3'üncü Lig'de liderlik yarışı

20.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:27
3'üncü Lig'de liderlik yarışı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Fethiyespor'la kıyasıya bir liderlik yarışı veren Nazilli Belediyespor, yarın İskenderun Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Fethiyespor'la kıyasıya bir liderlik yarışı veren Nazilli Belediyespor, yarın İskenderun Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 12.30'da başlayacak. Nazilli, hafta içinde Mardin Fosfatspor deplasmanındaki yenilgiyle 39 puanla ikinci sıraya geriledi. Grupta evinde Tekirdağspor'u mağlup ederek 40 puana ulaşıp zirve koltuğunu 2 hafta sonra Nazilli'den devralan Fethiyespor, saat 13.00'te Karaman Belediyespor deplasmanında liderliği korumaya çalışacak.

Ligde 3'üncü Grup'ta bu sezon çıktığı 20 maçta bileği yalnız 1 kez bükülen lider Somaspor, yine saat 13.00'te evi Soma Atatürk Stadı'nda son sıradaki Cizrespor'u seriyi sürdürmek için ağırlayacak. 4'üncü Grup'ta aynı saatte başlayacak maçlarda 20 maçta 10 puanla düşme hattında son sırada kalarak umutlarını her geçen hafta tüketen Muğlaspor, Muğla Atatürk Stadı'nda 68 Aksaray Belediyespor'u konuk edecek. Alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Bergama Belediyespor, Kırıkkale Büyük Anadolu deplasmanına çıkacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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