3'üncü Lig'de Egeliler sahnede
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3'üncü Lig'de Egeliler sahnede

3'üncü Lig'de Egeliler sahnede
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig'de yer alan Ege temsilcileri, 2021-22 sezonunun ilk maçlarına yarın çıkacak.

TFF 3'üncü Lig'de yer alan Ege temsilcileri, 2021-22 sezonunun ilk maçlarına yarın çıkacak. Yeni sezon öncesi teknik direktör Murat Yoldaş ile anlaşıp takımı yenileyen Bergama Belediyespor, deplasmanda saat 15.30'da Elazığspor'la karşı karşıya gelecek.

Eski çalıştırıcısı Hasan Şermet'i yuvaya döndüren Kızılcabölükspor, evinde 16.30'da Bayrampaşa ile kozlarını paylaşacak. Takımı Selahattin Dinçel'e emanet eden Fethiyespor ise 16.00'da Kırıkkale Büyük Anadoluspor deplasmanında sezona başlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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