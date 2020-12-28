3'üncü kez barakasının yanışını çaresiz gözlerle izledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

3'üncü kez barakasının yanışını çaresiz gözlerle izledi

28.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:29

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangın 4 kişinin yaşadığı barakayı küle çevirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangın 4 kişinin yaşadığı barakayı küle çevirdi. Daha önce de iki kez barakası yandığı öğrenilen vatandaş, barakasının alevlere teslim oluşunu çaresiz gözlerle izledi.

Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Liman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamide Y.'nin yaşadığı baraka birden yanmaya başladı. Komşusuna gittiği esnada barakanın yandığını fark eden Hamide Y., durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 4 kişinin yaşadığı öğrenilen baraka dakikalar içerisinde küle dönerken, yangın esnasında içeride kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Daha önce de iki kez barakasının yandığı öğrenilen Hamide Y.'nin bu yangınla birlikte toplam 3'üncü kez yaşadığı baraka alevlere teslim oldu. 3'üncü kez barakası yanan ve söndürme çalışmalarını çaresiz gözlerle izleyen Hamide Y., "Yangının nasıl çıktığını anlayamadım, birdenbire tutuştu. Milleti çağırdım ama söndüremediler, eşim cezaevinde. Bir kızım ve bir torunum var, başka kimsem yok. Komşularımda kalacağım" dedi. - SAKARYA

3'üncü kez barakasının yanışını çaresiz gözlerle izledi
3'üncü kez barakasının yanışını çaresiz gözlerle izledi
3'üncü kez barakasının yanışını çaresiz gözlerle izledi
3'üncü kez barakasının yanışını çaresiz gözlerle izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Berk Oktay Bülent Ersoy Furkan Palalı Seren Serengil
Spor Can Bartu Vitor Hugo Cüneyt Çakır Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Türk Lirası Asgari Ücret Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3'üncü kez barakasının yanışını çaresiz gözlerle izledi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 19:43:51. #1.15#
title