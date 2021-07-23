3'üncü kattan düşen inşaat işçisi, 7 gün sonra öldü

BURSA'da, inşaatın 3'üncü katından düşerek ağır yaralanan işçi Habip Türeli (18), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

BURSA'da, inşaatın 3'üncü katından düşerek ağır yaralanan işçi Habip Türeli (18), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Şahlan Sokak'taki bir inşaatta çalışan Habip Türeli, cuma günü çalıştığı inşaatın 3'üncü kattan düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Türeli, ağır yaralandı. Habip Türeli, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz