3'ÜNCÜ KATTAKİ PENCEREDEN DÜŞTÜ, KANLAR İÇİNDE KAÇTI

BOLU'da, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra hava almak için pencereye çıkan Engin K.(19) 3'üncü kattan aşağıya düşerek yaralandı.

BOLU'da, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra hava almak için pencereye çıkan Engin K.(19) 3'üncü kattan aşağıya düşerek yaralandı. Engin K., alkol aldığının duyulmaması için arkadaşlarına olay yerinden uzaklaşmasını söyleyip, kendi de kaçtıktan sonra başka bir yerde bulunarak hastaneye götürüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Borazanlar Mahallesi 404'üncü sokakta meydana geldi. Apartman dairesinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Engin K., iddiaya göre hava almak için pencereye çıktı. Alkolün de etkisiyle dengesini kaybeden genç 3'üncü kattan aşağıya düştü. K.'nın düştüğünü gören arkadaşları hemen yanına indi. Gencin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine K., arkadaşlarına düştüğünün duyulmaması için kaçmalarını söyledi ve kendisi de düştüğü yerden kaçarak uzaklaştı. Gencin kaçtığını görenler durumu polise haber verdi. Engin K., Tabaklar Mahallesi Seymen Sokak üzerinde bulundu. Yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı