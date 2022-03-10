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3'üncü kattaki evinin balkonundan asma ağacını budarken düşüp öldü

Demirören Haber Ajansı - Azat Yıldız - Güncel
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3'üncü kattaki evinin balkonundan asma ağacını budarken düşüp öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, asma ağacını budayan Hayri Korkmaz (70), 3'üncü katta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, asma ağacını budayan Hayri Korkmaz (70), 3'üncü katta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi 5492 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 3'üncü katta bulunan evinin balkonundan asma ağacını budayan Hayri Korkmaz, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Korkmaz'ın düştüğünü gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Korkmaz'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


3'üncü kattaki evinin balkonundan asma ağacını budarken düşüp öldü

3'üncü kattaki evinin balkonundan asma ağacını budarken düşüp öldü

3'üncü kattaki evinin balkonundan asma ağacını budarken düşüp öldü

3'üncü kattaki evinin balkonundan asma ağacını budarken düşüp öldü

Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel

Gaziosmanpaşa, Polis, İzmir, Güncel, Haberler

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