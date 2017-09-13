3'üncü Havalimanı İnşaatında Son Durum

Türkiye'nin en önemli projelerinden olan İstanbul'un yeni havalimanında montajı tamamlanan yolcu köprüleri ilk kez görüntülendi. Türkiye'nin en önemli projelerinden olan ve ilk etabının yüzde 64.5'i tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanındaki inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken tamamlanan yolcu köprüleri ilk kez İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Havalimanında 143 adet yolcu köprüsünün yer alacağını belirten İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, 4 adet yolcu köprüsünün montajının tamamlandığını ifade etti. Havalimanı inşaatındaki son durum ve körük olarak adlandırılan montajı tamamlanan yolcu köprüleri ise havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde havalimanının ortaya çıktığı, uçakların yanaşacağı montajı tamamlanan körük diye bilinen yolcu köprüleri görülüyor. Görüntülerde ayrıca 29 Ekim 2018 tarihinde açılması planlanan havalimanı projesinin ana terminal binasının son şeklinin ortaya çıktığı görülüyor. Ana terminal binasında kimi kısımlarda terminalin dış camlarının ve çatısının tamamlandığı kimi kısımlarda ise çalışmaların devam ettiği görüldü.



"143 TANE KÖPRÜMÜZ VAR, 4 TANE KÖPRÜNÜN MONTAJI BİTTİ"



Uçuşlarda vatandaşların konforunun çok önemli olduğunu belirten İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, "Havalimanında yolcu konforu için en önemli unsurlardan birisi yolcunun uçağa intikali ve uçaktan çıkışındaki yaşadığı konfor seviyesi. Maksimum seviyede yolcu köprüsünü terminal binamıza monteleme yönünde dizayn aşamasında en yoğun çalışmaları yapmıştık. Şu anda 114 noktadan aynı anda uçak yanaşması durumunda köprülü servis verebileceğimiz bir durumdayız. 143 tane yolcu köprümüz var, bunların yaklaşık 42 tanesi projeye intikal etmiş durumda. Programına göre hem üretimi hem montajı devam ediyor. 4 tane köprünün montajı bitti" diye konuştu.



Yeni havalimanının bitiş tarihiyle ilgili açıklamalarda bulunan Akçayoğlu, "Projemiz şu anda istediğimiz ölçekte ilerliyor. 29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımızın da anons ettiği gibi bu projenin hayata geçirilmesi şu anda odaklandığımız konu. Bu anlamdaki işlerimiz tamamen programında gidiyor. Tabi ki yetiştirilecek, hiçbir şartta biz bunu kabul etmeyeceğiz. Bu proje zamanında yetişecek" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'DE DAHA BÖYLE BİR SERVİSİ VEREN HAVALİMANIMIZ YOK"



A-380 türü uçaklar için havalimanında oluşturulan yolcu köprülerinden bahseden Akçayoğlu, "En önemlisi mesela A-380'ler için 3 köprü birden yanaşıyor çünkü en üst kattaki business ve diğer ekonomi bölümü için. Projemizde 4 tane A-380 aynı anda yanaşabiliyor olacak. Türkiye'de daha böyle bir servisi veren havalimanımız yok. Bir nolu pist bitti, yanındaki taksi yolu da bitti, acil pist dediğimiz, 1 nolu pist bir set olarak bitti. 2 nolu pistinde hafriyat çalışmalarının yüze 75-80'i bitti. Terminal binasının bir an önce cephe ve çatısının kapatılmasını hedefliyoruz. Çünkü çok çok büyük bir metrekareden bahsediyoruz. 300 bin metrekare sadece ana blokta çatı kaplama işimiz var. Kubbelerimiz var 311 tane, Mimar Sinan'dan esinlendiğimiz kubbeler var. Bunlar biraz emek yoğun işler olduğu için zamanında yetiştirmemiz önemli" diye konuştu.



Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olması planlanan 3'üncü havalimanının tüm fazları tamamlandığında 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olması bekleniyor. Havalimanında terminal binaları, hava trafik kontrol kuleleri, her uçak tipine uygun 6 bağımsız pist ile bağlantı taksi yolları bulunacak. Projede ayrıca devlet konuk evi, 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, oteller, itfaiye ve benzeri destek tesisleri de yer alacak. Havalimanı ise 4 etapta tamamlanacak. Yatırım maliyetinin yaklaşık 10 milyar euro olması öngörülen havalimanının ilk etabının 2018 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.



(Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ - İsmail Coşkun - Harun Basat /İHA)