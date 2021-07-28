3'üncü dozda tartışmayı bitirecek çalışma
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3'üncü dozda tartışmayı bitirecek çalışma

3'üncü dozda tartışmayı bitirecek çalışma
Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Güncel

ANKARA Şehir Hastanesi'nde Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışmasını yürüten ekipten Doç. Dr. Orhan Küçükşahin, "Tüm dünyanın merakla beklediği '3'üncü- 4'üncü doz aşı gerekecek mi?' sorusunun cevabını bu çalışma kısmi olarak verecek.

ANKARA Şehir Hastanesi'nde Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışmasını yürüten ekipten Doç. Dr. Orhan Küçükşahin, "Tüm dünyanın merakla beklediği '3'üncü- 4'üncü doz aşı gerekecek mi?' sorusunun cevabını bu çalışma kısmi olarak verecek. Şu anda Türkiye'de 3'üncü doz aşılama, belli yaş gruplarında belli kesimlerde açıldı. Buradaki amaç, daha genç bireylerde 3'üncü doz aşılamanın da etkinliğini değerlendirmek. Ne kadar çabuk bunun cevabını verebilirsek önümüzdeki günlerde en azından 3'üncü doz aşılarla ilgili tartışmalı kısımların önüne geçmiş oluruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nce geliştirilen ve Faz-3 çalışmaları devam eden yerli Covid-19 aşısı Turkovac ile Çinli Sinovac firması tarafından geliştirilen Coronovac üzerinde 3'üncü doz klinik çalışması başlattı. Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen çalışma ile 2 aşının 3'üncü doz etkinlik düzeyleri karşılaştırılacak ve tüm dünyada tartışılan 3'üncü doz-4'üncü doz gerekliliği bilimsel verilerle ortaya koyulacak. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp, 2'nci dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası 220 gönüllü alınıyor. 

'3'ÜNCÜ DOZ ETKİNLİĞİNİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI'Çalışmayı yürüten ekipte yer alan Doç. Dr. Orhan Küçükşahin, 1 haftadır süren çalışmaya ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Küçükşahin, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı desteğinde çalışmayı yürüttüklerini belirterek, "Tüm dünyanın merakla beklediği özellikle '3'üncü doz- 4'üncü doz aşı gerekecek mi?' sorusunun cevabını kısmi olarak verecek bu çalışma. Aynı zamanda Turkovac ile Sinovac aşısını birbiriyle hem kıyaslama hem de 3'üncü doz etkinliğini değerlendirme araştırması yapmaktayız. 18-59 yaş arası sağlıklı gönüllüler katılabilir. Çok ağır hastalığı olmayan, gebe olmayan ve Covid geçirmeyen vatandaşlarımızı 3'üncü doz aşı çalışmasına bekliyoruz" dedi. 'CİDDİ YAN ETKİYLE KARIŞLAŞILMADI'Turkovac ve Sinovac'ın benzer yapıda aşılar olduğunu vurgulayan Küçükşahin, "Şu anda Türkiye'de 3'üncü doz aşılama, belli yaş gruplarında belli kesimlerde açıldı. Buradaki amaç, daha genç bireylerde 3'üncü doz aşılamanın da etkinliğini değerlendirmek. Biz yaklaşık 1 haftadır aktif olarak gönüllü kabul ediyoruz ve hızlı bir şekilde çalışmamız devam ediyor. Uygun sayıya ulaştığımızda hızlı bir şekilde çalışmamızı sonlandırmayı düşünüyoruz. Şu anda herhangi bir yan etki görmedik. Biz Sinovac kullanırken ilk başta da ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Aynı şekilde Turkovac çalışma grubunda da ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmadı" diye konuştu.  'TARTIŞMALI KISIMLARIN ÖNÜNE GEÇMİŞ OLURUZ'

Çalışmayı hızlıca bitirmeyi amaçladıklarını belirten Doç. Dr. Küçükşahin, "Biz ne kadar çabuk bunun cevabını verebilirsek önümüzdeki günlerde en azından 3'üncü doz aşılarla ilgili tartışmalı kısımların önüne geçmiş oluruz. Mutlaka aşılanmamız lazım çünkü aşılanmamış her birey virüsün yaygınlaşması ve mutasyona uğramasına neden olacaktır. Bu aşamada elimizdeki mevcut aşıların etkisiz hale gelmemesi çok önemli. Tüm toplumumuzun hızlı bir şekilde aşılanması gerekiyor" dedi. 

- Ankara
3'üncü dozda tartışmayı bitirecek çalışma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay

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