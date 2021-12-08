3'üncü doz aşı olmayan 65 yaş üzerine 'koruma alanı dışındasınız' uyarısı

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da 3'üncü doz aşısını yaptırmayan 65 yaş üstü 63 bin kişinin risk altında olduğu açıklandı, aşıya davet edildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, "Hiç aşı yaptırmamış ya da 2 doz aşısını haziran ayı ve öncesinde yaptıran 65 yaş üstü 63 bin büyüğümüz, aşının koruma alanı dışında. Hayati bir riskle karşı karşıya kalmamak için acilen 3'üncü doz aşınızı yaptırmanız gerekiyor" dedi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, henüz 3'üncü dozunu olmayan ve son aşısının üzerinden 6 ay geçen 65 yaş üstü kişiler için 'Hayat Kurtaran Aşı Günleri' adı altında kampanya başlattı. Bu kapsamda 3'üncü doz aşısını yaptırmayan 65 yaş üstü 63 bin kişi, aşıya davet edildi.

Sinovac aşısını tercih ettiğini ifade eden Davut Aydın (93) da, "3 doz Çin aşısı oldum. Doğdum doğalı hep zaten oradan gelen aşıları oluyoruz. Bugüne kadar hiçbir şey olmadı. Aşı olmalıyız ki hastalıktan korunabilelim" diye konuştu.