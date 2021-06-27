3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi devam ediyor
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3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi devam ediyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi KONYA - Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi devam ediyor.

3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı

Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi KONYA - Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi devam ediyor.

3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi devam ediyor
3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi devam ediyor
3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi devam ediyor
3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Marmara ve İç Anadolu'nun bazı kesimleriyle Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor
Marmara ve İç Anadolu'nun bazı kesimleriyle Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor
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3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi devam ediyor - Haberler
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