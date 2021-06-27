3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi devam ediyor
3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi KONYA - Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi devam ediyor.
3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı
Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi KONYA - Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı