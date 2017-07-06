Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılacak 3. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimleri Sempozyumu'nun açılış töreni yapıldı.



Makedonya'dan FON Üniversitesi ile Türkiye'den Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneğinin 6-9 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenlediği sempozyum 4 gün sürecek.



Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ümit Polat, konuşmasında, sempozyumun ilkinin Sinop, 2'ncisinin de Nizip'te düzenlendiğini hatırlatarak, 3'üncüsünü Üsküp'te yaptıkları toplantının 4'üncü ayağını ise Kazakistan ya da Kıbrıs'ta gerçekleştirmek istediklerini belirtti.



Üsküp'ün kendilerine Yahya Kemal Beyatlı'yı, Mehmet Akif Ersoy'u hatırlattığını söyleyen Polat, "Balkanlar bizim için çok önemlidir. Balkanlar ecdadımızın bize bıraktığı bir mirastır. Eğer biz bu mirası devam ettiriyorsak, mutlaka ama mutlaka buradaki üniversitelere sahip çıkmak zorundayız." dedi



FON Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sefer Canoski de sempozyumun düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Türkçe konuşulan bir bölgeden geldiğini anımsatan FON Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nano Rujin ise Türk medeniyet ve kültürünün, dünyanın en zengin kültürlerinden olduğunu ifade etti.



Rujin, Türk kültürü ve medeniyetinin kokusunun bugün de Balkanlarda hissedilebileceğine dikkati çekerek, yaşanan göçlere rağmen Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya, Bulgaristan ve Arnavutluk'ta birçok Türk'ün bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.



Farklı ülkelerden alanında uzman kişilerin katılacağı sempozyum kapsamında paneller, konferanslar ve çalıştaylar düzenlenecek.