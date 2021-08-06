3. Uluslararası Tarım, Biyolojik ve Yaşam Bilimleri Konferansı Edirne'de düzenlenecek
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3. Uluslararası Tarım, Biyolojik ve Yaşam Bilimleri Konferansı Edirne'de düzenlenecek

3. Uluslararası Tarım, Biyolojik ve Yaşam Bilimleri Konferansı Edirne'de düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde 3. Uluslararası Tarım, Biyolojik ve Yaşam Bilimleri Konferansı (AGBIOL) düzenlenecek.

Edirne'de, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde 3. Uluslararası Tarım, Biyolojik ve Yaşam Bilimleri Konferansı (AGBIOL) düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, tarım, biyoloji, ormancılık, genetik, biyomühendislik gibi konuların ele alınacağı konferans 1-3 Eylül'de sınırlı katılımcıyla çevrim içi gerçekleştirilecek.

50'den fazla ülkeden 400'ü aşkın katılımcı ile ilki 2018, ikincisi 2020'de gerçekleştirilen konferansın dili İngilizce olmakla birlikte Türkçe, Fransızca ve Rusça sunum ve posterler de kabul edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AGBIOL Düzenleme Komitesi Başkanı ve Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Tarım, ormancılık, su ürünleri, veterinerlik, biyomedikal, biyoloji, botanik gibi birçok konu başlığı altında bildiri ve posterlerle bilimselliği yüksek bir etkinlik gerçekleştirileceğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Konferans sonrası bilimsel çıktılardan gıda alanında seçilen 5 bildiri SCI dergide, toprak ve bitki besleme alanında seçilen 3 bildiri de Scopus indekste taranan dergilerde yayımlanacaktır. Konferans özet ve tam bildiri kitabımız, CAB Abstract Indeks'te yayımlanacaktır. Tarım, biyoloji ve yaşam bilimleri alanlarındaki her üç bilimsel kategoride, öğrenciler arasında en iyi sunum ve poster ödülleri verilecektir. Kısaca konferansımız, bilimsel ve etkinlik açısından dolu bir programa sahip."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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