Gaziantep Üniversitesince 3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, estetik anlayışın modern çağın kattığı bir olgu olmadığını, tarih boyunca insanın mükemmellik arayışında olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki sanatsal faaliyetlerin artmasının ülkenin gelişen ve değişen dünyada yerinin ve ekonomisinin güçlenmesiyle ilgili olduğunu belirten Gür, "Modern dünyada ekonomik olarak güçlüyseniz bulunduğunuz coğrafyada kültür ve sanata da büyük yatırım yapıyorsunuz. Son zamanlarda Türkiye'de özellikle sanat anlayışında çok ciddi ivmeler kazanıldı." dedi.

Gençlerin sanatsal faaliyetleri daha fazla arzuladığına ve bu boşluğun doldurulması gerektiğine dikkati çeken Gür, aktif sanat kültürünü oluşturan sömürgeci yapıların bir sanat bakış açısı dayattığını söyledi.

Gür, "Dayatılan sanat anlayışı değil, kendi kültür doğamıza uygun coğrafi şartlarımızın geliştirdiği yetenek ve kabiliyetleri ortaya koymalıyız. Yoksa 'sanat yapıyoruz' adı altında ruhumuzu, benliğimizi, milli gelenek ve göreneklerimizi kaybederiz." ifadelerini kullandı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Arslan Erol ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı'nın de birer konuşma yaptığı programda, konuşmacılara plaket takdim etti. 80'in üzerinde eserin sergileneceği ve 100'ün üzerinde yazarın konuşmacı olarak yer alacağı sempozyum üç gün sürecek.

Kaynak: AA