3. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'ne doğru

05.10.2019 15:56

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 3. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'nin hazırlıkları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Ekim'de su sporları festivaliyle üçüncü kez buluşacak olan "Fırat'ın incisi" Rumkale, sporcuların yanı sıra, yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak.

Festivalde, milli dalgıçlardan Derya Can, Yaren Türk ile 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi Sümeyye Boyacı ve 3'üncüsü Sevilay Öztürk katılacak.

Kano, açık yüzme, dragon bot yarışlarının yanı sıra dalış, su kayağı, jet ski, wakeboard, flyboard ve DJ performansı gerçekleşecek olan festival, renkli görüntülere sahne olacak.

Şuana kadar yerli ve yabancı 180 sporcunun kayıt yaptırdığı yarışmalarda, kadın ve erkekler 12 kategoride yarışacak. Festivalde, açık su yüzme yarışları, kano yarışları ile dragon bot yarışları yapılacak.

Kaynak: AA