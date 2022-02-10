3. uluslararası resim çalıstayı başladı

Başkan Yetişkin: Seferihisar'ı sanatın merkezi yapacağız

Çalıştay süresince sanatçılar; Emine Dikici, Menekşe Ünsal, Erdoğan Paksoy, Enes Sağdıç, Ümeyr Soysal, Mücahit Aydoğdu, ve Evrim Ataseven çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirecek.

Türkiye'nin her yerinden gelen yeni mezun ve yüksek lisans öğrencisi olan sanatçıların hazırladığı eserler 12 ŞubatCumartesi günü İ.B.B Çağan Irmak Salonu'nda düzenlenecek kapanış kokteylinde sergilenecek.

"Kültür Sanatın Başkentiyiz"

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Türkiye'nin her yerinden gelen kıymetli genç sanatçılarımızı Seferihisarlılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Uluslararası alanda düzenlediğimiz etkinliklerimizi arttırarak Seferihisar'ı evrensel bir kültür sanat merkezi haline getireceğiz. Katılan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyor, sanatla iç içe geçireceğimiz bu hafta boyunca gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyorum" dedi.

Seferihisar Belediyesi Kent Belleği ve Anı Evi'nde düzenlenen çalıştay 12 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edecek.

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