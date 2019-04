3. Uluslararası Master Of Cake Pasta Yarışması Başladı

Türkiye ve 6 ülkeden pasta ustalarının hünerlerini sergileyeceği 3. Uluslararası Master Of Cake Samsun Pastacılık Çikolata ve Pasta Yarışması ve Festivali başladı.

3. Uluslararası Master Of Cake Samsun Pastacılık Çikolata ve Pasta Yarışması ve Festivali, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonu'nda başladı. Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya ve Nijerya'dan 150 yarışmacının 120 eserle katıldığı yarışmayı kazanacak esere 7 bin lira ödül verilecek.

"Türkiye'de ilk defa bir kuruma ait yenilebilir bir sanat sergisi kuracağız"

Organizasyon hakkında bilgi veren Master Of Cake Organizasyonu kurucusu ve Genel Koordinatörü Zümra Uludoğan, yarışmadaki eserlerin bu yıl 100. yıl konseptiyle hayata geçirildiğini söyledi. Eğlencesi bol ama sanatsal içeriği zengin bir iş yaptıklarını ifade eden Uludoğan, "Samsun için çok anlamlı eserler var. Amazon kadınlarının tamamı pastadan yapıldı. Onur Anıtı ise 500 kilograma yakın bir çikolata ile tamamı Azerbaycan'da hazırlanarak Samsun'a getirildi. Samsun'un kültürel mirasını yansıtan koleksiyonlarımız var. Yarışmadan sonra Valimizin onayı ile Türkiye'de ilk defa bir kuruma ait yenilebilir bir sanat sergisi kuracağız. Yeni açılacak olan müzemizde Valimizin uygun gördüğü bir alanda kalıcı olarak sergiye açılacak" dedi.

"Pastacılık konusunda Samsun öncü olabilir"

Festival stantlarını gezen Samsun Valisi Osman Kaymak ise Samsun'un hemen hemen her alanda öncü bir şehir olduğunu ifade etti. Bununla övündüklerini aktaran Vali Kaymak, "Türkiye'de her alanda güzel gelişmeler oluyor. Bu pastacılık da turizm alanında çok önemli bir sektör. Samsun Karadeniz'in incisi. Her şeyin en iyisine layık. Samsun'da her şeyin en güzelini yapıyorlar. Demek ki pastacılık konusunda Samsun öncü olabilir. Samsun Türkiye'ye bir marka olabilir. Uluslararası arenada Samsun ev sahipliği yapabilir. Samsunluları bu etkinliğe davet ediyorum" diye konuştu.

Organizasyonda ayrıca, Azerbaycanlı Şef Heykeltraş Senan Paşayev tarafından 500 kilogram çikolata kullanılarak 1 ayda hazırlanan Atatürk Anıtı Vali Kaymak'a hediye edildi.

Festival 28 Nisan Pazar günü sona erecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA