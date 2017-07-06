3. Uluslararası Malatya Foto Kampı Başladı

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) ve Arapgir Belediyesince bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Uluslararası Malatya Foto Kampı" başladı.



Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile çeşitli kulüp ve firmaların desteklediği etkinlik kapsamında, çok sayıda katılımcı Arapgir ilçesine bağlı Kayaarası Kanyonu tarihi Meydan Köprüsü civarında bir araya geldi.



MAFSAD Başkanı İnan Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 gün sürecek etkinliklere yurt içi ve dışından çok sayıda fotoğraf sanatçısının katıldığını söyledi.



Foto kampın bugün itibarıyla başladığını aktaran Orhan, "Etkinliklere Almanya, Yunanistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile Türkiye'deki 50 ilden profesyonel ve amatör fotoğrafçılar katılıyor. Güzel bir foto kamp geçirmeyi umut ediyoruz." dedi.



Foto kampa katılanlara ayrıca Arapgir Belediyesi tarafından yöresel yemekler ikram edildi.



Foto kamp kapsamında; fotoğraf gösterileri, atölye çalışmaları, fotoğraf sergisi, imza günleri, fotoğraf sohbetleri, fotoğrafla ilgili stant faaliyetleri, Sony Türkiye fotoğraf etkinlikleri, Arapgir ilçe merkezi ve mahalle gezileri, müzik dinletileri, doğa yürüyüşleri ve çeşitli sanatsal faaliyetler gerçekleştirilecek.