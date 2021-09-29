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3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi başlıyor

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3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi başlıyor

Değerli Akademisyenlerimiz ve Öğrencilerimiz,Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde, 30 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında 3. ULUSLARARASI FEN, MATEMATİK, GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ KONGRESİ çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

BURSA (Habermetre) - Değerli Akademisyenlerimiz ve Öğrencilerimiz,

Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde, 30 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında 3. ULUSLARARASI FEN, MATEMATİK, GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ KONGRESİ çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni'nin açılış konuşmalarını yapacağı, farklı ülke ve üniversitelerden konuşmacılar ve katılımcıların yer alacağı kongre, Zoom üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilecek. Dinleyicilere ücretsiz katılım sağlanacaktır.

Japonya, İrlanda, İngiltere, Amerika ve Türkiye'den 5 Çağrılı Konuşmacı, 12 Panelist, 7 Çalıştay, 185 Sözlü Bildiri'nin sunulacağı kongreye ev sahipliği yapmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz.

Ana teması "Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji (FMGT) ve Çevrimiçi Eğitim" olarak belirlenen kongre, bilim insanlarının uzmanlık, deneyim ve çalışmalarının paylaşımına katkı sağlamayı amaçlıyor. Sizlerin de bu paylaşımın bir parçası olması ve katılımlarınız bizleri mutlu edecektir.

Kongrede görüşmek dileğiyle…

Kongre Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Salih ÇEPNİ

Eğitim Fakültesi Dekanı

Web Sitesi:

http://fmgtegitimikongresi. com/

Kongre Programı:

http://fmgtegitimikongresi. com/? s=2

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