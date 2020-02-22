: 3. Uluslararası Etnospor Forumunda ilk gün panelleri sona erdi

22.02.2020 18:13 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:16

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, "Geleneksel sporların teknolojik ortamlarda belki de oyun olarak sunulması gibi imkanları kullanarak çocuklara bize ait olan değer ve kültürleri onların sevebileceği ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde Dünya Etnospor Konfederasyonunca bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumunun ilk gün panelleri tamamlandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da takip ettiği panellerde geleneksel sporların sorunları, kişisel ve kurumsal tecrübeler ışığında çözüm önerileri değerlendirdi.

Geleneksel sporların nasıl daha iyi bir konuma taşınabileceğinin üzerinde durulduğu panellerde geleneksel spor ve oyunların kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri konuşuldu.

Panellerin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, forumun gelecek yıl Azerbaycan gerçekleştirileceğini ifade etti.

Forumun genel amacının unutulmaya yüz tutmuş olan sporların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak olduğunu dile getiren Kazancı, forumda geleneksel sporların sorunlarının masaya yatırıldığını belirtti.

Etnospor Konfederasyonu olarak yola çıktıkları günden bu yana önemli gelişmeler elde ettiklerini anlatan Kazancı, şöyle konuştu:

"Bize ait olan sadece Türkiye'ye değil dünya üzerindeki tüm milletlere ait geleneksel sporların, kültürlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda Etnespor Konfederasyonu olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Önceliğimizi her zaman çocuklara ve gençlere yönlendiriyoruz. Onların bu geleneksel sporları tatbik edebilmesi için imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Sadece geleneksel spor festivalleri alanında değil okullarda, spor salonlarında, sınıflarda geleneksel sporları icra edebilmeleri için girişimlerde bulunuyoruz. Bugün teknolojinin etkisine tamamen girmiş durumdayız. Tabiki teknolojiye karşı değiliz. Teknoloji ile geleneksel sporları birleştirerek çocuklara imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Geleneksel sporların teknolojik ortamlarda belki de oyun olarak sunulması gibi imkanları kullanarak çocuklara bize ait olan değer ve kültürleri onların sevebileceği ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu forumda bu konuları da ele alıyoruz."

Antalya'da 55 ülkeden bakanlar, hükümet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenlerin bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldığı forum yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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