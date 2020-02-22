3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (4)
3. Uluslararası Etnospor Forumunda oturumuna katılan konuşmacılar Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması Konuşmalardan görüntüler Salondan görüntü ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonunca "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3.
22.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:15
3. Uluslararası Etnospor Forumunda oturumuna katılan konuşmacılar
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması
Konuşmalardan görüntüler
Salondan görüntü
ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonunca "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm merkezindeki bir otelde başladı. (4)
Kaynak: AA