3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (4)
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3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (4)

3. Uluslararası Etnospor Forumunda oturumuna katılan konuşmacılar Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması Konuşmalardan görüntüler Salondan görüntü ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonunca "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3.

22.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:15
3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (4)

3. Uluslararası Etnospor Forumunda oturumuna katılan konuşmacılar

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı 'ın konuşması

Konuşmalardan görüntüler

Salondan görüntü

- Dünya Etnospor Konfederasyonunca "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm merkezindeki bir otelde başladı. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (4)
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