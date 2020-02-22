3. Uluslararası Etnospor Forumu'nda ilk gün panelleri sona erdi

22.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:48

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, "Sadece Türkiye'ye, bize ait olan değil, dünya üzerindeki tüm milletlere ait geleneksel sporların, kültürlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda Etnospor Konfederasyonu olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde Dünya Etnospor Konfederasyonunca bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun ilk gün panelleri tamamlandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da takip ettiği panellerde geleneksel sporların sorunları, kişisel ve kurumsal tecrübeler ışığında çözüm önerileri değerlendirildi.

Geleneksel sporların nasıl daha iyi bir konuma taşınabileceğinin üzerinde durulduğu panellerde, geleneksel spor ve oyunların kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri konuşuldu.

Hakan Kazancı, panellerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun gelecek yıl Azerbaycan'da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Forumun genel amacının unutulmaya yüz tutmuş sporların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak olduğunu aktaran Kazancı, forumda geleneksel sporların sorunlarının masaya yatırıldığını belirtti.

Etnospor Konfederasyonu olarak yola çıktıkları günden bu yana önemli gelişmeler elde ettiklerini anlatan Kazancı, şöyle konuştu:

"Sadece Türkiye'ye, bize ait olan değil, dünya üzerindeki tüm milletlere ait geleneksel sporların, kültürlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda Etnospor Konfederasyonu olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Önceliğimizi her zaman çocuklara ve gençlere veriyoruz. Onların bu geleneksel sporları tatbik edebilmesi için imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Sadece geleneksel spor festivalleri alanında değil, okullarda, spor salonlarında, sınıflarda geleneksel sporları icra edebilmeleri için girişimlerde bulunuyoruz. Bugün teknolojinin etkisine tamamen girmiş durumdayız. Tabii ki teknolojiye karşı değiliz. Teknoloji ile geleneksel sporları birleştirerek çocuklara imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Bu forumda bu konuları da ele alıyoruz."

Antalya'da 55 ülkeden bakanlar, hükümet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenlerin bulunduğu yaklaşık 200 kişinin katıldığı forum yarın sona erecek.

Kaynak: AA