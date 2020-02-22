3. Uluslararası Etnospor Forumu - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (2)
Salondan ve katılımcılardan görüntüler Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı.
22.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:18
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması
ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı. (2)
Kaynak: AA