3. Uluslararası Etnospor Forumu - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (2)
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3. Uluslararası Etnospor Forumu - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (2)

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı.

22.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:18
3. Uluslararası Etnospor Forumu - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (2)

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı 'ın konuşması

ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 3. Uluslararası Etnospor Forumu - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (2)
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