3. Uluslararası Erbakan Ödülleri Töreni ertelendi
54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı ve Milli Görüş hareketi lideri merhum Necmettin Erbakan adına, 14 Mart'ta düzenlenmesi planlanan 3. Uluslararası Erbakan Ödülleri Töreni ertelendi.
13.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:16
54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı ve Milli Görüş hareketi lideri merhum Necmettin Erbakan adına, 14 Mart'ta düzenlenmesi planlanan 3. Uluslararası Erbakan Ödülleri Töreni ertelendi.
Uluslararası Erbakan Ödülleri Platformundan yapılan açıklamada, kamu otoritelerinin koronavirüs salgını riski nedeniyle halk sağlığı ve güvenliğini korumak için aldığı kararlara paralel olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde yaklaşık 2 bin kişinin katılacağı, programın ileri bir tarihe alındığı belirtildi.
Açıklamada, törenin gerçekleştirileceği yeni tarihin en yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA