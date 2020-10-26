3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin ana jürisi belli oldu
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3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin ana jürisi belli oldu

26.10.2020 11:13 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:16
3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin ana jürisi belli oldu

"3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali", 4 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

"3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali", 4 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

"Nefes: Vatan Sağolsun", "Sen Aydınlatırsın Geceyi", "Rauf" ve "Ceviz Ağacı" adlı filmlerin görüntü yönetmeni Vedat Özdemir'in başkanlığını üstlendiği ana jüride, ilk uzun metraj filmi "Holly Boom" ile festivallerden ödülle dönen Yunan yönetmen Maria Lafi, "In Between Dying" filmiyle bu yılki Venedik Film Festivali'nin Uluslararası Yarışma bölümünde yarışan Azerbaycanlı yönetmen Hilal Baydarov, oyuncu İrem Altuğ ve senaryo doktoru, akademisyen Öktem Başol yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Kızılay, Beyoğlu Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi destekleriyle Yunus Emre anısına düzenlenen festivale, birçok ülkeden başvuru yapıldı.

Direktörlüğünü Faysal Soysal'ın, genel koordinatörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği festival, 6 Aralık'ta sona erecek.

Festivalde, Yarışma, Kırk Yıllık Hatır, Panorama ve özel gösterim seçkileri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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