Tarihi Osmanlı köyü olarak anılan ve 700 yıldır bozulmadan özgün mimarisiyle ayakta kalan, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Culmalıkızık Mahallesi'nde, "3. Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali" düzenlendi.



Yıldırım Belediyesi tarafından organize edilen festival, köyün girişinden etkinliklerin yapılacağı meydana kortej yürüyüşüyle başladı. Mehteran Takımı ve "Karagöz Hacivat" gösterilerinin ardından, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Bosna Hersek, Ukrayna ve Kazakistan'dan gelen folklor ekipleri sahne aldı.



Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, burada yaptığı konuşmada, önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.



Edebali, çeşitli ülkelerden gelen misafirleri Cumalıkızık'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Festivalimize ahududu adını verdik çünkü ahududu bizim Cumalıkızık'ımızın en güzel nimetlerinden biri. Bu sene festivalimizin üçüncüsünde buluşmaktan da mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.



AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de festivalin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.



Festival kapsamında gerçekleştirilen "En Güzel Ahududu Yarışması"nda birinci seçilen Alattin Doğru adlı yetiştiriciye cumhuriyet altını verildi. Yarışmada, ilk dörde giren yetiştiriciler de çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.