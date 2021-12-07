3.Uluslararası Baskı Resim Yarışması sergisi düzenlenecek

Trakya Üniversitesinde (TÜ) 3. Uluslararası Baskı Resim Yarışması sergisi açılacak.

TÜ İlhan Koman Resim ve Heykel Müzesine yeni baskı resim eserleri kazandırmak ve üniversiteyi uluslararası alanda tanıtmak amacıyla TÜ Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında Rektörlüğün desteği ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nin katkılarıyla Prof. Dr. Deniz Bayav ve Araştırma Görevlisi Zerrin Pehlivan tarafından 3. Uluslararası Baskı Resim Yarışması düzenlendi.

Yarışmaya 22 ülkeden 97 sanatçı toplam 140 eserle katıldı.

Prof. Melihat Tüzün, Prof. Valeri Chakalov, Prof. Dr. Bayav, Doç. Dr. Deniz Gökduman ve Öğretim Görevlisi Begona Rodriguez Rueda'dan oluşan juri 6 eserin ödüllendirilmesine 41 eseri de sergilenmesine karar verdi.

Yarışmanın sergisi ve ödül töreni yarın TÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirilecek.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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