"3. Ulusal Sağlık Hizmetleri Sempozyumu" Başladı

ISPARTA (Habermetre) - Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesince düzenlenen "3. Ulusal Sağlık Hizmetleri Sempozyumu", Isparta Hilton Garden Inn Hotel'de başladı.

Tıp, diş hekimliği, veteriner hekimlik, eczacılık, hemşirelik, ebelik, çok disiplinli sağlık bilimleri ve sağlıkla ilgili çok disiplinli bilimler ile diğer tüm çalışmaların ele alındığı sempozyumun açılış oturumunda ilk olarak doğaya dikkat çekmek amacıyla Prof. Dr. Adnan Ataç tarafından hazırlanan fotoğraf gösterimi sunuldu.

Sempozyumun açılış konuşmasını Prof. Dr. Alim Koşar yaptı. Pandemi sürecinde hastane olarak salgınla büyük mücadele verildiğini kaydeden Koşar, "Bu mücadelemizi hala sürdürüyoruz. Geçen yıl çevrim içi düzenlenen sempozyumda, Covid-19'dan eğitimde yapay zekaya kadar pek çok alanda sağlık konuları masaya yatırıldı. 125 sunum yapıldı. 2020 yılı Farabi ve diğer Türk ve Müslüman bilim adamlarını anmak amacıyla "Müslümanların bilime ve tıbba katkıları" başlığında oturum düzenledik. Çok dinamik bir ekibimiz var bu toplantıların devam edeceğini umut ediyoruz. Bu yıl sempozyumumuzu hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Ayrıca şehrimiz, endemik bitkiler konusunda adeta bir cennet. Aromaterapi konusunda da sempozyum kapsamında bir workshop düzenliyoruz. " dedi.

Alanında uzman akademisyenlerin görüşlerinin paylaşılacağı sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da Tıp Fakültesinin eğitim kalitesinin tescillenerek akredite edilmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Fakültenin gerek lisans gerekse tıpta uzmanlık eğitiminde takip edilen, sayılan ve tercih edilen bir fakülte olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çarıkçı, "Bu standardın sürdürülebilirliği adına Rektörlük olarak elimizden geleni yapıyoruz. Biz bu yıl YÖK tarafından verilen "Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü"nü Cumhurbaşkanımızın elinden aldık. Bunu alma nedenimiz tıbbi aromatik bitkilerle ilgili kurduğumuz akreditasyon laboratuvarımızdır. Sempozyumda da aromaterapinin gündeme getirilmesi bizi mutlu etti. Bu da bizim senkronize bir şekilde yürüdüğümüzün göstergesidir. " diye konuştu.

Tıbba, tıbbi gelişmelere, araştırma ve geliştirmeye gönül veren bilim insanlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, sağlık hizmetleri konusunun Isparta için önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Isparta, bölgemizin sağlık üssüdür iddiasındayız ve bu iddiamızın arkasında durmak için böyle önemli etkinliklerde yer almaya çalışıyoruz. Tıp Fakültemiz, akredite oldu, geçmişten günümüze bilim kültürünü taşıyor ve bu kültürü gelecek nesillere aktarıyor. Sağlık denilince aklımıza sadece eğitim gelmiyor bunun yanında bir de araştırma hastanesinin de olması lazım. Uygulamayı mevcut bulunduğumuz yerde yapabilmeliyiz. Şehrimizde bu mümkün. Diğer avantajımız ise Isparta Şehir Hastanesidir. Bir iddiamız da Isparta'yı tıbbi aromatik bitkiler konusunda önemli bir merkez haline getirmek. Bu alanda yapılan uygulama çalışmalarını terapi, uygulama merkezleri ve konaklama tesisleri ile desteklediğimiz takdirde "sağlık turizminde de varız" diyeceğiz. Önümüzdeki yılların alt yapısını oluşturuyoruz. "

Açılış oturumunun ardından sempozyum, çevrim içi ve yüz yüze oturumlar ile devam etti.

Açılış oturumunu izlemek için tıklayınız

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