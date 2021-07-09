3 ülkenin halter milli takım sporcuları Tokyo Olimpiyatlarına Kemer'de hazırlanıyor
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3 ülkenin halter milli takım sporcuları Tokyo Olimpiyatlarına Kemer'de hazırlanıyor

3 ülkenin halter milli takım sporcuları Tokyo Olimpiyatlarına Kemer'de hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanan Cezayir, Fas, Tunus Halter Milli takım sporcuları Kemer'de kampa girdi.

Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanan Cezayir, Fas, Tunus Halter Milli takım sporcuları Kemer'de kampa girdi. Milli takımlar kampın ardından olimpiyatlara katılmak üzere Tokyo'ya hareket edecek.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu Cezayir, Fas, Tunus Halter Milli takımlarını Kemer'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kemer'in kendilerine şans getirmesi dileğinde bulundu ve başarı dileklerini iletti.

"Kemer kamp için çok ideal bir bölge"

Seyahat Acentası Sahibi Serdar Balta, Kemer'in kamp için oldukça ideal bir yer olduğuna dikkat çekerek konu ile ilgili "Şu anda Cezayir, Fas, Tunus Halter Milli takımları Kemer'de bir otelde olimpiyat hazırlık kamplarını yapıyorlar. Takımlar yaklaşık 20 günle 45 gün arasında kamplarını burada sürdürüyorlar. Bazı takımlar üçüncü ve dördüncü kez kamp için Kemer'i seçiyorlar. Bu takımlar hem Kemer'deki doğal güzellikleri, mevsimsel olarak da güzel bir yaz dönemini yaşıyorlar. Sporcular Kemer'i tam ideal bir kamp merkezi olarak görüyorlar. Hem oteldeki hizmetlerden, hem de Kemer'deki doğal güzelliklerden faydalanarak rahat bir kamp geçiriyorlar. Gelen takımlar içerisinde erkek ve bayan sporcular da var. Bunlar da ciddi anlamda kendi kategorilerinde derece yapmış ve madalya umudu olan sporcular. Takımlar şu anda Temmuz'un 27'sine kadar burada kamplarına devam edecek. Otelin Genel müdürü ve yönetimi başta olmak üzere çok ilgililer ve bize salonlarını tahsis ettiler. Kendi malzemelerimizi buraya kurduk ve şu anda da her bir sporcu rahat bir şekilde her bir platformu ayrı ayrı kullanarak rahat bir şekilde kamp yapabiliyor. Aynı zamanda Kemer Belediye başkanımız ve Belediyemizde çalışan arkadaşların da çok büyük katkılarıyla özverili bir şekilde kampa destek sağlıyorlar. Kemer Belediyemiz gelip burada ziyaretlerini yapıyor. Onlara da moral motivasyon desteği sağlıyorlar" dedi.

"Olimpiyatlardan madalya ile döneceğiz"

Madalya almak için oldukça yoğun bir şekilde çalışan konuk Milli takım sporcularından Walid Bidani, Nouha Landoulsi, Ramzi Bahloul da yaptıkları açıklamalarda "Antalya'ya ve Kemer'e olimpiyat oyunlarına hazırlık için geldik. Çok çalışıyoruz. Burada mutluyuz ve iyi hazırlanıyoruz. 2021 tokyo olimpiyat oyunlarında madalya almayı umut ediyoruz" açıklamalarında bulundular. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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