3 ülkeden getirilen 206 Türk, öğrenci yurtlarında karantinaya alındı
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Katar, Bursa

3 ülkeden getirilen 206 Türk, öğrenci yurtlarında karantinaya alındı

3 ülkeden getirilen 206 Türk, öğrenci yurtlarında karantinaya alındı Sırbistan, Belarus ve Katar'dan getirilen 206 kişi Bursa'da karantinaya alındı Bursa'ya dün Katar'dan getirilerek karantinaya alınan vatandaşların ardından bugün de Sırbistan, Belarus ve Katar'dan getirilen 206 kişi...

31.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:01
3 ülkeden getirilen 206 Türk, öğrenci yurtlarında karantinaya alındı

3 ülkeden getirilen 206 Türk, öğrenci yurtlarında karantinaya alındı

Sırbistan, Belarus ve Katar'dan getirilen 206 kişi Bursa'da karantinaya alındı

BURSA - Bursa'ya dün Katar'dan getirilerek karantinaya alınan vatandaşların ardından bugün de Sırbistan, Belarus ve Katar'dan getirilen 206 kişi boşaltılan öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. Bursa'da karantinadaki kişi sayısı 269'a çıktı.

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşların ülkeye dönmeleri devam ediyor. Bu kapsamda dün Bursa'ya getirilen 63 kişi, 14 gün önce boşaltılarak karantina yurduna dönüştürülen Emir Sultan Öğrenci Yurdu'na getirilmişti. Dün getirilen grubun ardından bugün de Sırbistan, Belarus ve Katar'dan yurda getirilen 206 vatandaş, karantinaya alınmak üzere Bursa'ya getirildi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçakta sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, buradan valizleriyle birlikte otobüslere bindirilerek Bursa'ya hareket ettirildi.

Sırbistan'dan 109, Belarus'dan 47 kişi Mehmet Zahit Kotku Yurduna getirilirken, Katar'dan getirilen 50 kişi ise Emir Sultan Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurtlara getirilen vatandaşlar, tekrar sağlık kontrolünden geçirilerek 14 günlük gözetim altında tutulacakları yurtlara giriş yaptı. Yurda yerleştirilen vatandaşların tüm ihtiyaçları Bursa Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Polis ekipleri yurt etrafında bariyer çekerek güvenlik önlemleri aldı.

3 ülkeden getirilen 206 Türk, öğrenci yurtlarında karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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3 ülkeden getirilen 206 Türk, öğrenci yurtlarında karantinaya alındı
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