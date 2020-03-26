3 ülkeden gelen 98 kişi Bolu'da karantina yurduna yerleştirildi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Bolu

3 ülkeden gelen 98 kişi Bolu'da karantina yurduna yerleştirildi

3 ülkeden gelen 98 kişi Bolu'da karantina yurduna yerleştirildi Türkiye'ye 3 farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 98 kişi, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

26.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:58
3 ülkeden gelen 98 kişi Bolu'da karantina yurduna yerleştirildi

3 ülkeden gelen 98 kişi Bolu'da karantina yurduna yerleştirildi

BOLU - Türkiye'ye 3 farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 98 kişi, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar ülkeye getiriliyor. Kazakistan, Ukrayna, ve Bulgaristan'dan gelen toplam 98 kişilik grup geniş güvenlik önlemi altında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi.

Polis, AFAD, UMKE ve Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanlar kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildiler.

Bolu'da, Türk Hava Yollarının düzenlediği uçuşlarla 10'u Kolombiya, 39'u Yunanistan, 23'ü İsveç, 138'i Fransa, 20'si Pakistan, 22'si Kazakistan, 34'ü Ukrayna ve 42'si Bulgaristan'dan toplam 328 kişi karanti altına alımış oldu.

3 ülkeden gelen 98 kişi Bolu'da karantina yurduna yerleştirildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

3 ülkeden gelen 98 kişi Bolu'da karantina yurduna yerleştirildi

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