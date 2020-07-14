3 ülkeden charter uçuşlar başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

3 ülkeden charter uçuşlar başladı

KORONAVİRÜS nedeniyle mart ayından itibaren tüm uçuşların durduğu Fraport- TAV Antalya Havalimanı'nda 1 Temmuz'da başlayan yurt dışı uçuşlar artarak devam ediyor.

3 ülkeden charter uçuşlar başladı
14.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:40

KORONAVİRÜS nedeniyle mart ayından itibaren tüm uçuşların durduğu Fraport- TAV Antalya Havalimanı'nda 1 Temmuz'da başlayan yurt dışı uçuşlar artarak devam ediyor. Tarifeli birçok ülkeden gerçekleşen uçuşların yanı sıra Ukrayna, Moldova ve Belarus'tan charter uçuşlar da başladı. Sırada İngiltere, Polonya, Rusya ve Almanya var.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi turizm kenti Antalya'da da hem iç hem de dış hat uçuşlar durdurulmuştu. 1 Haziran itibarıyla iç hatlarda, 1 Temmuz itibarıyla da dış hatlarda uçuşlar başlarken, gün geçtikçe günlük uçuş sayıları da hızla artıyor. Birçok ülkenin 'bayrak taşıyıcısı' konumundaki havayolu şirketine ait uçaklar Fraport-TAV Uluslararası Antalya Havalimanı'na inmeye başladı.

HANGİ YABANCI HAVAYOLLARI GELİYORTürk Hava Yolları, Sunexpress, Pegasus gibi Türk havayolu şirketlerinin yurt dışı uçuşları haricinde çok sayıda yabancı havayolu şirketine ait yolcu uçakları da yeniden Antalya Havalimanı'na inmeye başladı. Fraport-TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, günlük ortalama uçak sayısının 140'a ulaştığını belirterek, "Lufthansa, Azur Air Ukraine, Ukraine International, SkyUp Airlines, Windrose, Air Astana, Edelweiss, Norwegian Air, Swiss International, Belavia, Air Serbia, FlyBosnia uçuş gerçekleştiriyor" dedi.İNGİLTERE'DE 15 TEMMUZ PLANITürkiye'ye seyahat sınırını kaldıran ülkelerden ve en önemli pazarlardan biri olan İngiltere'den uçuşlar hakkında bilgi veren Varol, "Şu anda AYT'den Sunexpress ve Turkish Airlines İngiltere'ye uçuş gerçekleştiriyor. Bunun dışında 15 Temmuz için bazı havayollarının planlamaları var. Özellikle Jet2.com'un 15 Temmuz itibariyle 2020 yaz sezonu boyunca İngiltere'den 9 farklı rotada Antalya'ya ciddi planlamaları var. 1 Ağustos'ta da Easyjet ve TUI, İngiltere'den AYT'ye uçuşlara başlıyor" diye konuştu.ÜÇ ÜLKEDEN CHARTER BAŞLADIAlmanya'dan Lufthansa ve Sunexpress'in yolcu profilinin şu anda aynı olduğuna işaret eden Deniz Varol, "Almanya'nın seyahat uyarısı devam ettiği müddetçe yoğunlukla Alman turistler yerine Türk kökenli vatandaşlar seyahat etmekte. 1 Temmuz itibariyle Ukrayna, Belarus, Moldova ülkelerinden charter uçuşlar başladı. Diğer beklenen charter pazarları sırayla İngiltere, Polonya, Rusya ve Almanya" dedi.İNGİLTERE PROGRAMLARI YAPILIYOR

Seyahat uyarısının kaldırılmasıyla birlikte İngiltere pazarıyla ilgili bazı tur operatörleri, uçuş programlarını açıklamaya başladı. TUI ve EasyJet Holidays 1 Ağustos'ta Türkiye operasyonlarına başlayacağını duyurdu. TUI uçuş başlatacağı destinasyonlar arasına Türkiye'den Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir'i ekledi. Jet2'nin Türkiye operasyonları ise 16 Temmuz itibariyle kademeli olarak başlıyor. Dalaman, Antalya ve Bodrum'dan Birmingham, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Londra STN, Manchester, Newcastle'a, ayrıca Dalaman'dan Belfast'a uçuşlar gerçekleşecek.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisini yalanladı Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü Magazin
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu Magazin
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor 3. Sayfa
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulan kadın feryat etti: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum
Eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulan kadın feryat etti: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Celal Adan Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Cem Davran Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Serdar Gürler Malcolm Thomas Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çayeli
Şu an buradasınız: 3 ülkeden charter uçuşlar başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 12:41:39. #1.14#
title