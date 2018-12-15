Ege Bölgesi Kars Demokrat Dernekler Federasyonu tarafından 3. Türkmen Şöleni düzenlendi.

Federasyon Başkanı Tarkan Eladağ, Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen şenliğin amacının Türkmen kültürünü yaşamak ve yaşatmak olduğunu söyledi.

Barış ve istikrarın sağlanması için ırk, din, dil, kültür farkı gözetmeksizin tüm insanlığa işbirliği ve dayanışmayı hatırlatmak istediklerini ifade eden Eladağ, "Kültürel ve sanatsal bir köprü kurarak birlikte yaşamanın verdiği mutluluğu paylaşacağız." dedi.

Program kapsamında konser ve halk oyunları gösterisi de yapıldı.