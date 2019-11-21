21.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:26

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz su kaynaklarının verimli yönetilebilmesi amacıyla Su Kanunu'nu çıkaracağız." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "3. Türkiye Tarım Orman Şurası" kapanış programında yaptığı konuşmada, 17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturarak, orman varlığını 20,8 milyon hektardan 22,6 milyon hektara çıkardıklarını söyledi.

"Böylece, erozyonla kaybettiğimiz toprak miktarını yıllık 500 milyon tondan 154 milyon tona kadar düşürdük." diyen Erdoğan, 11 Kasım'da 11 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını anımsattı. Erdoğan, "11 Kasım'ı 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan ederek, bu alanda ülkemizde yeni bir dönemi başlattık. Böylece gelecek nesillere daha yeşil, daha güzel, her bakımdan daha yaşanabilir bir ülke bırakmış olacağız." ifadesini kullandı.

Muhalefetin "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla açıklamalarına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ancak ülkemizde öyle bir muhalefet var ki, böyle hayırlı bir işi bile karalamaya kalkar. Atalarımız 'Tarla bozuk, tohum çürük, ekin mi olur' diyor.

Bunların durumu da işte böyledir. 11 Kasım'da milletin heyecanına ortak olmak, ağaç seferberliğine katkıda bulunmak varken, 'Kasım ayında fidan mı dikilir?' diyerek, yapılan işe çamur atmaya kalktılar. Cehaletleri anlaşılınca da milletten özür dilmek yerine, bu sefer de '11 milyon fidanın 9 milyonu kurur' diyerek işi pişkinliğe vurdular. Herkesin ufku, denizi kadardır. Bunların, bırakın asırlık, yarım asırlık, çeyrek asırlık projeler üretmeyi, yarına dair hiçbir tasavvurları yok. Ne 2023'e dair bir kanaatleri, ne 2053'e dair bir hayalleri, ne de 2071'e dair bir vizyonları var."

"Kırmızı et sektörünü hafife almayacağız"

Milletin olup bitenlerin hepsini hafızasına kaydettiğini vurgulayan Erdoğan, "İnşallah vakti, saati geldiğinde bunların hepsinin de hesabını soracaktır." dedi.

Erdoğan, 40 yıllık siyasi hayatı boyunca hep ileriye baktığını, hedeflerine odaklandığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Polemik üretmenin değil, iş yapmanın, eser üretmenin peşinde olduk. Tarım ve Orman Şurası da işte bu anlayışın ürünüdür. Şimdi şura kararlarından öne çıkanları sizlerle paylaşmak istiyorum. Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma işlemlerini hızlandırarak, bu önemli projeyi 10 yıl içinde tamamlayacağız. Toprak bilgi sistemine dayalı tarımsal arazi kullanım planları hazırlayacağız. Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için arazi bankacılığı ve birlikte üretim gibi alternatif modelleri devreye alacağız. Miras mevzuatını geliştirerek, tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı çözüm getireceğiz."

Gıda depolarında izlenebilirliğin sağlanmasına büyük önem verdiklerinin altını çizen Erdoğan, aile işletmeciliğinin sürdürülebilirliği için kadın ve genç girişimcileri desteklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırmızı et sektöründe küçükbaş hayvan eti tüketimini özendirerek, pazardaki payını artıracağız. Ben o sektörde çalıştım, o sektörde bulunmuş birisi olarak söylüyorum önemli bu. Kırmızı et sektörünü hafife almayacağız, ürünlerini hafife almayacağız. Küçük ve büyükbaş hayvancılıkta yerli ırkların muhafazasına ve ıslahına yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz." diye konuştu.

"Tarım ve orman mevzuatını sadeleştireceğiz"

Erdoğan, süt ürünlerinde balık işleme sektörünü geliştirerek, ihracatın ve yerli tüketimin artırılmasına gayret göstereceklerini dile getirdi.

Tohumdan sofraya tüm üretim zincirinde çok daha etkin bir izleme ve denetim sistemi kuracaklarını bildiren Erdoğan, "Ülkemiz su kaynaklarının verimli yönetilebilmesi amacıyla Su Kanunu'nu çıkaracağız." dedi.

Tarım ve orman mevzuatını sadeleştireceklerini anlatan Erdoğan, "Sözleşmeli üretim ve hayvancılık modellerini yaygınlaştıracağız. Türkiye'yi bölgesel ve küresel ölçekte orman fidanı üretim ve pazarlama merkezi haline getirmekte kararlıyız." diye konuştu.

Erdoğan, çiftçileri desteklemek ve onlara yol göstermek amacıyla mesleki eğitim kurumları açmayı planladıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik yeni tedbirler getiriyoruz. Gıdada taklit ve tağşiş cezalarını, caydırıcı seviyeye yükselteceğiz. Şurada bunların dışında, tarımımızın ve ormancılığımızın geleceğine ışık tutacak daha pek çok teklif çıktı. Bunların hepsini de birer birer hayata geçirmek için çalışacağız."

"Barınmalarını teşvik edeceğiz"

"Ülkemizdeki besicilik sektörünün korunmasına verdiğimiz önemi gayet iyi biliyorsunuz." diyen Erdoğan, "Bu anlayışla son 1,5 yılda zorunlu olmadıkça et ithalatı yaptırmadık. Besilik hayvan için kasım ayıyla beraber yeni ithalat müracaatı almıyoruz. İnşallah bu hassasiyetimizi 2020'de de devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Su ürünleri konusunda yeni bir dönemin kapısını açan kanun değişikliğin TBMM'de kabul edildiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Balık yetiştiricilerine desteklemelerimiz ödendi. Toplamda 15 bin kıyı balıkçımızı ilgilendiren desteklemeleri de inşallah önümüzdeki ay ödeyeceğiz. Avrupa'nın ve ülkemizin ilk tarıma dayalı ihtisas organize su ürünleri yetiştiricilik bölgesini, 16 bin 500 ton kapasite ile kuruyoruz. Ormancılık faaliyetlerinde çalışan vatandaşlarımızın, arazi şartlarında güvenli, sağlıklı ve konforlu bir şekilde barınmalarını teşvik edeceğiz. Bu amaçla orman çalışanlarının, maliyetinin yüzde 20'si hibe, kalan kısmı faizsiz kredi şeklinde olmak üzere prefabrik evler edinmelerini sağlayacağız.

Çiftçimize ek gelir temini kapsamında 'Bin Köye Bin Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi' kurulmasını hedefliyoruz. Yazılımı, tasarımı, üretimi yerli ve milli elektrikli traktörümüzün tanıtımını, Hasat Bayramı'nda Polatlı'da yapmıştım. Şimdi de elektrikli traktörün farklı bir modeli ile kendi yürür ilaçlama makinası üretim aşamasına geldi. Bitkisel üretimimizi önümüzdeki yıl yüzde 5 artırarak, yaklaşık 125 milyon tona yükseltmeyi planlıyoruz.

Sertifikalı tohum üretimimizi de yine yüzde 5 artırarak 1,2 milyon tona, tohum sektörümüzün pazar büyüklüğünü ise 1,4 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: AA