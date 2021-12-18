3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan liderler, çalışma yemeğinde bir araya geldi - Haberler
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3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan liderler, çalışma yemeğinde bir araya geldi

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan liderler, çalışma yemeğinde bir araya geldi
AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan liderler, "Yatırımlar" temalı çalışma yemeğinde bir araya geldi.

İSTANBUL (AA) - 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan liderler, "Yatırımlar" temalı çalışma yemeğinde bir araya geldi.

"Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışı ve kapalı oturumu gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve zirveye katılan diğer liderler, daha sonra çalışma yemeğinde bir araya geldi.

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AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri

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