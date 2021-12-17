3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde Türkiye-Libya Eğitim İş Birliği Mutabakatı imzalandı

3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye ile Libya arasında eğitim alanında mutabakata imza atıldı.

Mutabakat, İstanbul Kongre Merkezi'nde zirve kapsamında bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Libya Milli Birlik Hükümeti (MBH) Eğitim Bakanı Musa El-Magrif tarafından imzalandı.

Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Libya ile 500 yılı aşan tarihi, köklü ve çok yönlü özel münasebetleri bulunduğunu söyledi.

Ortak maziden alınan güç ve ilhamla iki ülke ilişkilerini her alanda ilerletmeye yönelik iradelerinin tam olduğunu dile getiren Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya ile ilişkilerimize ne denli önem verdiği malumunuzdur. Güçlü bir Libya'nın inşası için eğitime dair her alanda iş birlikleri geliştirmeye hazır olduğumuzu söylemek isterim. Bu anlamda, mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübelerimizin aktarılmasına öncelik verilmesi gerektiği kanaatindeyim." dedi.

MBH ile iş birliği içinde gerçekleştirilecek faaliyetlerle her iki ülkenin eğitim alanında önemli kazanımlar elde edeceğine inandığına vurgu yapan Özer, eğitim ilişkilerini daha ileri boyuta taşıyacak mutabakat zaptının hayırlı olmasını temenni etti.

Özer, kardeşlik ve karşılıklı güven üzerine dayanan ilişkilerin eğitim alanında önümüzdeki dönemle birlikte daha da derinleşeceğine inandığını sözlerine ekledi.

MBH Eğitim Bakanı Musa El-Magrif de Türkiye'nin Libya'nın istikrarı için önemli bir ülke olduğunu ve Türkiye ile her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri

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