3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kültür, gençlik ve spor oturumları düzenlendi

Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Nur Sağman, gücüne ve potansiyeline inandığı Afrika kıtasının çok daha iyi yerlerde olmayı hak ettiğini belirterek, hayalinin meslek hayatı boyunca Afrika'da görev yapmak olduğunu söyledi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki Kültürel ve Sosyal Forum kapsamında Kültür Oturumu ile Gençlik ve Spor Oturumu düzenlendi.

Afrika Genel Müdürü Nur Sağman, Kültür Oturumu'nda yaptığı konuşmada, bir ülkeyi tanımaya kültür ve sanatıyla başladığını söyledi.

Gittiği ülkelerin ünlü müzisyenlerini, yönetmenlerini, yazarlarını tanımaya gayret ettiğini anlatan Sağman, "Mesela Gine'de görev yaparken en iyi dostlarımdan bir tanesi Mory Kante'ydi, 'Yeke Yeke' şarkısını söyleyen. Türkiye'de gayet iyi biliniyor. Maalesef kaybettik onu, Allah rahmet eylesin. Sürekli bütün konserlere, o gördüğümüz 30 bin kişinin katıldığı konserlere ben de bir büyükelçi olarak katılıyordum. Çünkü insanı o şekilde tanıyabiliyorsunuz." dedi.

Sağman, Türk dizileri sayesinde Afrika'da daha iyi tanındığını anlatarak, "Fas'ta da görev yaptım ben. Fas'a gittiğimde 'Gümüş' diye bir dizi vardı, belki hatırlarsınız. Gümüş dizisinin adı Fas'ta 'Nur'du ve benim adım da Nur. Ben oraya gittiğimde bir haftada çok çabuk bir şekilde ev buldum, ismim Nur diye buldum." ifadelerini kullandı.

Kültürel etkileşimin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Sağman, "Ben bunun yararını görüyorum. Kültürünü tanıdığım zaman, sanatçısını tanıdığım zaman o ülkeye çok daha rahat intibak edebiliyorum. Bunun yararına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sağman, Afrika'yı her yönüyle tanıtan belgesellere ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, "Afrika cennet, gördüğüm bütün ülkeler cennet. Herhalde Afrika'da 15 ülke falan gezdim, hepsinin ayrı güzelliği, ayrı özelliği, ayrı potansiyeli var. Biz Afrikalı yönetmenlerden mutlaka kıtalarını ve ülkelerini tanıtmalarını bekliyoruz. Afrika sinemasını da tanıtmamız lazım. Ben de bu konuda birlikte çalışmaya hazırım." diye konuştu.

Sağman, Afrika'nın bazı ülkelerinde "Afrika'nın annesi" olarak tanınmasının Afrika'ya olan sevgisinden kaynaklandığını belirtti.

Hayalinin, kariyerinin sonuna kadar Afrika'da görev yapmak olduğunu kaydeden Sağman, "Çünkü samimiyetle çok inanıyorum kıtanın gücüne, kıtanın potansiyeline. Çok daha iyi yerlerde olmayı hak ediyorlar." dedi.

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri

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