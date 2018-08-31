3 Türk Takımı Avrupa Liginde, Kura Çekimi Bugün
Avrupa Liginde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un rakipleri, bugün saat 14.00'te çekilecek kura sonrası belli olacak.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Monaco'da 14.00'da çekilecek kurada belli olacak. Temsilcilerimizden Beşiktaş kuraya 1. torbadan, Fenerbahçe 2. torbadan, Akhisarspor ise 4. torbadan dahil olacak.
20 Eylül'de başlayacak grup maçları, 13 Aralık'ta sona erecek. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'in mutlu sona ulaştığı kupada, final 29 Mayıs 2019 tarihinde Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
48 takımın katılımıyla Monaco'da gerçekleştilecek kura çekimindeki torbalar ise şu şekilde:
1.TORBA:
Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit, Bayer Leverkusen, Dinamo Kiev, Beşiktaş, Salzburg, Olimpiakos, Villarreal, Anderlecht, Lazio
2.TORBA:
Sporting Lizbon, Ludogorets, Kopenhag, Marsilya, Celtic, PAOK, Milan, Genk, Fenerbahçe, Krasnodar, Astana, Rapid Wien
3.TORBA:
Real Betis, Karabağ, BATE, Dinamo Zagreb, Leipzig, Eintracht Frankfurt, Malmö, Spartak Moskova, Standard Liege, Zürih, Rennes, Bordeaux
4.TORBA:
Rosenborg, Apollon Limassol, Vorskla Poltava, Slavia Prag, Akhisarspor, Jablonec, AEK Larnaca, Mol Vidi, Spartak Trnava, F91 Dudelange, Rangers, Sarpsborg
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Son 4-5 yılda Kara Kartalım Avrupada sayısız galibiyetler aldı. İnş. bu seri yine böyle devam eder. Bu ülke ne çektiyse 0 çekenlerden ve mazideki başarısıyla övünüp yıllardır yatanlardan çekti. Tüm takımlarımıza Avrupada başarılar...Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bütün takımlarımıza avrupa kupalarında başarılar dilerim ... OOOCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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bütün türk takımlarına başarılar diliyorum allah yollarını acık etsinCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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BİRİ YORUM ''ATMIŞ GALATASARAY BU GRUPTAN CIKAMAZSA BI DAHA SAMPİYON OLAMASIN'' DIYE. LAN LAVUK 20 YIL ÖNCESİNE NİYE GİDİYORSUN DAHA 2013 YILINDA REAL MADRİD-JUVENTUS-GALATASARAY AYNI GRUPTAYDI VE ÇATIR ÇATIR GRUPTAN ÇIKTI. GALATASARAY BESIKTAS MI 100 YILLIK TARİHİNDE 1 KERE GRUPTAN CIKACAK. BİR KERE YA BİR KERE GRUPTAN CIKTINIZ KENDINIZI AVRUPA FATİHİ SANIYORSUNUZ BİZ REALLİ JUVENTUSLU GRUPLARDAN ÇIKTIK BUNDAN MI ÇIKAMAYACAĞIZ GİT BİRAZ FUTBOL TAKİP ET, ÖĞREN!Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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SİZSİNİZ YA AVRUPA FETEDEN KENDINIZI BIZIMLE KIYASLAMAYIN LIGDE GORDUK SIZI AVRUPADA SIZ ONCE KENDINIZE BAKIN ELENMEYIN BIZIM ULKE PUANIMIZI DUSURMEYIN :)))Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır