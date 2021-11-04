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3. Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı Ankara'da gerçekleşecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
3. Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı Ankara'da gerçekleşecek

3. Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı, Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

ANKARA (İHA) - 3. Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı, Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3. Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı, NATO müttefik ülkeleri ve NATO Uluslararası Yazmanlığı'ndan diplomat ve görevlilerin katılımıyla 5 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Açılışı Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından yapılacak olan konferans, 2019'da Washington ve Londra'da düzenlenen aynı nitelikteki konferansların üçüncüsünü teşkil edecek. - ANKARA

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