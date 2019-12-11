"3. Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı" etkinliği düzenlendi

11.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:49

Kırklareli'nde "3. Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı" etkinliği yapıldı.

Trakya Üniversiteler Birliği ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliği ile Rektörlük Kültür Merkez'inde gerçekleştirilen etkinliğe, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile protokol üyeleri katıldı.

Proje pazarında Bandırma Onyedi Eylül, Çanakkale Onsekiz Mart, Tekirdağ Namık Kemal ile Trakya Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile sanayici, girişimci ve profesyonel şirketlerde çalışanların bireysel veya ekip olarak yarışmacılar katılarak projelerini sundu.

Komisyon tarafından değerlendirilen projelerden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin 'Akıllı cam üretimi için sprey kaplama cihazı' projesi birinci, Trakya Üniversitesi'nin 'Güneş simülatörlü gıda kurutma makinesi' projesi ikinci, Trakya Üniversitesi'nin 'Seramik dolgulu poliüretanın elyaf yüzeye kompoze edilmesiyle zırh üretimi' projesi üçüncü oldu.

Yarışmada, dereceye giren projelerin sahiplerinden birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye 15 bin lira verildi.

Vali Osman Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık teknoloji üretir hale geldiğini belirtti.

Son 10 yılda yeni üniversitelerin kurulmasıyla genç beyinlerin fikirleri buluşlara ve yeni teknolojilere dönüştüğünü ifade eden Bilgin, insan kaynağının kaynakların en değerlisi olduğunu vurguladı.

Herkesin bu yeniliklere katkıda bulunarak Türkiye'yi daha ileri noktalara taşınacağını söyleyen Bilgin, "Burada fikirlerin, projelerin ticarileşmesin çok önemli. Önümüzdeki dönemde ticarileşme desteklerinin daha artması için TRAKYAKA yönetim kurulu olarak daha fazla destek vereceğiz. Bu yarışmanın Türkiye'ye bölgesel olarak yapılmasından dolayı örnek olacağını düşünüyorum. Ülkemizde beş üniversitenin bir araya gelerek organizasyon yaptığına şahit olmadım. Bu etkinliği düzenleyen herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ve projelerin yeni adımlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA