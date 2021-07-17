3 tonluk yüksek gerilim hattı direği, otomobilin üzerine devrildi
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3 tonluk yüksek gerilim hattı direği, otomobilin üzerine devrildi

3 tonluk yüksek gerilim hattı direği, otomobilin üzerine devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hat yenileme çalışmaları esnasında otomobilin üzerine yaklaşık 3 tonluk yüksek gerilim hattı direği devrildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hat yenileme çalışmaları esnasında otomobilin üzerine yaklaşık 3 tonluk yüksek gerilim hattı direği devrildi.

Kaza, Kaynarca ilçesi Gölce mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne (KAMOSB) sanayi hattı çeken ekipler bölgeye yakın yerdeki eski yüksek gerilim hattını sökerek yenisini takmak için çalışma başlattı. Çalışma esnasında yanlış yöne yatan yüksek gerilim hattı direği yakında bulunan 52 ACD 237 plakalı Peugeot marka otomobilin üzerine devrildi. Meydana gelen kazada araç içerisinde kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Yüksek gerilim hattı direği, vinç yardımıyla kaldırılırken araç ise kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

3 tonluk yüksek gerilim hattı direği, otomobilin üzerine devrildi
3 tonluk yüksek gerilim hattı direği, otomobilin üzerine devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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